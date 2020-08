Privații care fac teste pentru coronavirus, verificați de Consiliul Concurenței

12:50

Au fost scene șocante, marți seară, într-un supermarket din municipiul Iași. Un individ de 47 de ani din oraș a fost protagonistul unui eveniment sângeros, la scurt timp după ce a fost prins la furat. Bărbatul a furat, în jurul orei 18.00, produse de aproape 80 de lei, dintr-un magazin Lidl din cartierul Galata.