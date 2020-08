MAE: Municipiul Bucureşti şi alte 10 judeţe din România, incluse de autorităţile din Germania în lista "zonelor de risc"

21:20

Radu Mihaiu, susţinut de Alianţa USR PLUS şi PNL la Primăria Sectorului 2, şi-a lansat miercuri candidatura, criticând administraţia locală din ultimii 20 de ani şi anunţând obiective precum: un serviciu de salubritate eficient, susţinerea comunităţii de afaceri, creşterea suprafeţei de spaţii verzi.La eveniment au fost prezenţi premierul Ludovic Orban, preşedintele USR, Dan Barna, preşedinţii filialelor Bucureşti ale PNL, USR şi PLUS, Violeta Alexandru, Claudiu Năsui, Vlad Voiculescu, precum şi candidatul susţinut de Alianţa USR PLUS şi PNL la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan.Nicuşor Dan a criticat rata scăzută de absorbţie a fondurilor europene din Sectorul 2 şi a pledat pentru dezvoltarea zonei industriale de lângă Piaţa Obor."Este sectorul în care, în campania electorală, primarul PSD a promis parcări rezidenţiale, creşe, locuinţe sociale şi a reuşit să planteze panseluţe iarna. Suntem într-un sector în care rata de absorbţie a fondurilor europene este 0,3%. Radu Mihaiu este IT-ist, antreprenor, cineva care înţelege ce înseamnă să conduci echipe, înţelege secolul în care ne aflăm. (...) Sectorul 2 este un sector cu mari oportunităţi. După Sectorul 1, este sectorul în care se găseşte cea mai mare parte a patrimoniului construit din Bucureşti. În special în perioada Onţanu acest patrimoniu construit a fost grav afectat. Sectorul 2 are mare oportunitate în zona industrială de lângă Piaţa Obor, pe care nu trebuie - aşa cum apar tot mai multe PUZ-uri - să dezvoltăm alte blocuri de locuinţe, să facem o zonă dormitor. Ci, dimpotrivă, aşa cum au gândit oamenii care au elaborat PUG acum 20 de ani, trebuie să facem o zonă care să creeze locuri de muncă", a spus Nicuşor Dan.Mihaiu a precizat că doreşte un sector curat, fără "munţi de gunoaie de care nu se ocupă nimeni", o comunitate de afaceri prosperă, mai multe spaţii verzi, în contextul în care "Sectorul 2 are cel mai puţin spaţiu verde pe cap de locuitor", locuri de petrecere a timpului liber, o primărie "mai suplă"."De 20 de ani pesedismul se află la conducerea Sectorului 2. Fie că se numeşte Onţanu, fie că se numeşte Toader, primarii Sectorului 2 s-au întrecut în populisme, în corupţie şi spolierea banului public. (...) Acum patru ani, când eram secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, în colaborare cu echipa guvernului tehnocrat, am reuşit cea mai mare absorbţie de fonduri europene din istoria României: peste 7 miliarde de euro. Asta mi-a arătat că oamenii integri şi competenţi chiar pot face diferenţa", a spus Mihaiu.Dan Barna a vorbit şi el despre perioada în care Radu Mihaiu a fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene."Radu s-a înhămat să facă acel lucru pe care nu îndrăznea nimeni să-l facă, să transparentizeze şi să facă publice achiziţiile şi contractele pe fonduri europene. Transparentizarea i se datorează lui direct, în mod personal. Are cele două caracteristici despre care USR PLUS vorbeşte mult: competenţă şi calitate", a spus liderul USR.Potrivit Violetei Alexandru, preşedintele PNL Bucureşti, candidatura lui Radu Mihaiu la Sectorul 2 reprezintă "un exemplu-emblemă al maturităţii" de care PNL şi USR PLUS au dat dovadă în Bucureşti."Dacă există un sector în care se vede cel mai bine că această alianţă a pus deasupra a orice obiectivul final, şi anume scoaterea PSD din administraţia din Bucureşti, atunci acest lucru se vede cel mai bine la Sectorul 2", a spus ea.Claudiu Năsui a declarat că Radu Mihaiu va susţine debirocratizarea şi digitalizarea, având "curajul şi viziunea" de a adopta principii meritocratice în cadrul primăriei."Vedem cum zone întregi din Sectorul 2 sunt dominate de clanuri interlope, de nişte oameni care - cu pârghii politice, cu susţinere politică - au reuşit să facă viaţa cetăţenilor din Sectorul 2 un calvar. Lucrurile acestea trebuie să înceteze", a precizat Năsui.Vlad Voiculescu a reproşat actualei administraţii lipsa de curăţenie din sector."Degeaba l-am văzut pe actualul viceprimar, pe stradă, foarte des cu oameni care spălau strada. Nu am văzut niciodată pe nimeni care să meargă mai des pe stradă cu oameni care spală strada, în niciun fel de campanie. Dacă vă uitaţi pe Facebook la dumnealui, o să vedeţi doar asta: cum merge pe stradă şi se ocupă - vezi Doamne! - de curăţenia din sector. Curăţenia din sector cred că a fost ultima prioritate", a adăugat Vlad Voiculescu. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)