Imagini necenzurate cu fostul iepuraș Playboy, devenit fotograf de ocazie pe plajă

15:10

Structura Poliției Capitalei care se ocupă cu destructurarea clanurilor de interlopi acuză, prin intermediul unui comunicat de presă, că și-au făcut „prieteni” politicieni, jurnaliști și chiar polițiști pentru a îi împiediedica să ancheteze. Polițiștii relatează că în 2019 li s-a spus să își ia ochii de pe clanurile mafiote și să ocupe mai bine de […] The post Polițiștii care se ocupă de destructurarea clanurilor de interlopi acuză: „Divizia este sabotată din interior de cârtițele infractorilor” appeared first on Cancan.ro.