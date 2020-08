Chindia a evitat retrogradarea și pleacă într-o nouă aventură în Liga 1!

17:20

În Iași se găsesc unele dintre cele mai scumpe coșuri de gunoi stradale. Acestea valorează peste 5.000 de euro fiecare și au încorporat sisteme GPS și capacitatea de recunoaştere a vandalilor. Municipalitatea ieşeană a anunţat că a achiziţionat 30 dintre cele mai moderne coşuri de gunoi stradale din lume, potrivit Agerpres. Acestea se mai găsesc […]