Bebeluş ucis într-omanieră înfiorătoare de mama sa adolescentă imediat după naştere

Cu remarcabile proprietăţi, cu un conţinut redus de calorii, ardeiul capia este o sursă excelentă de vitamine A şi C, potasiu, acid folic şi fibre. Cea mai bună formă sub care pot fi consumaţi ardeii capia este cea crudă, în salate, copţi, sau sub formă de suc proaspăt, virtuţile lor curative continuând şi după ce îi murăm sau îi coacem.