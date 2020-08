Scene incredibile pe stradă! Un bărbat dezbrăcat s-a apropiat de o femeie și a început să o pipăie. FOTO

19:50

Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, despre vaccinul anti-COVID pe care Rusia a anunțat că îl deține. Conform spuselor acestuia, România nu o să apeleze la acel vaccin, suspiciunile din jurul lui fiind destul de mari. Președintele Klaus Iohannis a făcut câteva precizări referitoare la vaccinul descoperit de Rusia. Acesta și-a exprimat îngrijorarea și a susținut […] The post Klaus Iohannis, despre vaccinul anti-COVID dezvoltat în Rusia! „Nu există nicio validare externă pentru acel vaccin” appeared first on Cancan.ro.