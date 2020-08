Maramureş: Angajaţii societăţii de salubritate Drusal Baia Mare au protestat, nemulţumiţi de salarii şi de condiţiile de muncă

10:10

Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti a aprobat în unanimitate protocolul de constituire a Alianţei USR PLUS la nivelul Capitalei şi al sectoarelor, informează USR PLUS printr-un comunicat.Astfel, în alegerile locale, USR şi PLUS vor avea liste comune de candidaţi pentru consiliile locale de sector şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti."Bucureştenii şi-au dorit foarte mult oameni noi în politică. Şi noi, şi colegii din PLUS am înţeles acest mesaj şi am venit cu liste comune de candidaţi în alegerile locale. Bucureştenii vor putea vota oameni noi pe listele Alianţei USR PLUS şi vor putea alege primari susţinuţi de frontul anti-PSD", a declarat preşedintele USR Bucureşti, Claudiu Năsui."Oameni cinstiţi, oameni care au demonstrat deja în domeniile în care profesează, o alternativă curată şi competentă la clasa politică de până acum. Este începutul unei transformări fundamentale la nivelul administraţiei Bucureştiului şi a ţării", a precizat preşedintele PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu.USR şi PLUS au participat împreună, ca alianţă electorală, în alegerile europarlamentare şi prezidenţiale, se menţionează în comunicat. Cele două partide au solicitat în 2019 înregistrarea ca alianţă politică, iar pe 24 iunie Tribunalul Bucureşti a admis această cerere.Se reaminteşte totodată că Alianţa USR PLUS şi PNL au decis să susţină candidaţi comuni pentru primăriile din Bucureşti, astfel: Clotilde Armand (USR PLUS, Sectorul 1), Radu Mihaiu (USR PLUS, Sectorul 2), Adrian Moraru (PNL, Sectorul 3), Simona Spătaru (USR PLUS, Sectorul 4), Cristian Băcanu (PNL, Sectorul 5), Ciprian Ciucu (PNL, Sectorul 6) şi Nicuşor Dan (independent, Primăria Capitalei)."Conform protocolului încheiat între cele trei partide şi candidatul la PMB, Vlad Voiculescu va fi viceprimar, cu atribuţii în domeniile: sănătate, educaţie, asistenţă socială, mediu (calitatea aerului, apei), centre pentru vârstnici, centre pentru copii, sport şi agrement, precum şi implementarea conceptului OMS Healthy City la nivelul Capitalei", reiese din comunicat. AGERPRES/(AS - autor: Irinela Vişan, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lăzăroiu)