Ioana Constantin a intrat în cursa pentru alegeri! Reprezentanta PMP și-a depus candidatura pentru Primăria Sectorului 1

08:40

Ciuma bubonică a făcut o nouă victimă. Un bărbat de 42 de ani a murit, în Mongolia, marţi noaptea, în provincia Khovd, aflată în vestul țării. Ministerul Sănătăţii din Mongolia a anunțat că în cadrul unei conferinţe de presă că bărbatul achiziţionase două marmote moarte, cu puţin timp înaintea decesului. Potrivit Centrului Naţional pentru Boli […] The post După COVID-19, o altă maladie foarte mortală ar putea face ravagii în lume. Primul caz s-a înregistrat în Mongolia appeared first on Cancan.ro.