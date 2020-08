Povestea tristă a Luminiței, femeia suspectă de COVID-19 care a murit. Sora ei acuză medicii că au neglijat-o: „Ați uitat să mai fiți oameni”

11:20

Sediul central al Autorităţii Navale Române (ANR), aflat în incinta portului maritim Constanța, a fost declarat focar de coronavirus de către DSP, după ce cinci angajați au fost depistați pozitiv. Informația a fost făcută publică de către Prefectura Constanţa. Conform sursei citate, miercuri, trei persoane care lucrează în cadrul sediului central al ANR, din Portul […] The post Focar de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la Autoritatea Navală Română. Cinci angajaţi, depistați pozitiv appeared first on Cancan.ro.