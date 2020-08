Tenis: Meciul Irina Begu - Leonie Kung, de la Praga, suspendat din cauza întunericului

18:50

Israelul şi Emiratele Arabe Unite (EAU) au semnat, sub egida Statelor Unite, ''un acord de pace istoric'' şi vor stabili relaţii diplomatice, a anunţat joi pe Twitter preşedintele american Donald Trump, transmit agenţiile internaţionale de presă. HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020 Înţelegerea face parte dintr-un acord mai amplu, în virtutea căruia autorităţile israeliene vor înceta anexarea teritoriilor palestiniene ocupate.Acordul a fost anunţat şi de EAU. ''În cadrul unei discuţii cu preşedintele Trump şi prim-ministrul Netanyahu, a fost convenit un acord pentru oprirea unor noi anexări israeliene în teritoriile palestiniene. EAU şi Israel au convenit de asemenea să coopereze şi să stabilească o foaie de parcurs pentru stabilirea relaţiilor diplomatice'', a anunţat pe Twitter prinţul Sheikh Mohammed Bin Zayed. During a call with President Trump and Prime Minister Netanyahu, an agreement was reached to stop further Israeli annexation of Palestinian territories. The UAE and Israel also agreed to cooperation and setting a roadmap towards establishing a bilateral relationship.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 13, 2020 EAU va fi astfel a treia ţară arabă care stabileşte relaţii diplomatice cu Israelul, după Egipt şi Iordania. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Florin Ştefan, editor online: Gabriela Badea)