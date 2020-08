S-a pronunțat divorțul dintr-o familie celebră. Ex-soția atacantului Generației de Aur a primit o rentă viageră de… “Nu mă așteptam la o asemenea decizie”

13:30

Proiectul propus de Gabriela Firea ce prevede motivarea financiară a donatorilor de plasmă a fost aprobat, joi, de consilierii generali ai Capitalei. Ca urmare cei care au fost infectați cu virusul COVID-19 sunt îndemnați să doneze plasmă și ca recompensă o să primească tichete în valoare de 1.000 de euro. Noul proiect a fost aprobat […] The post Anunț de ultimă oră! Proiectul a fost aprobat de CGMB. Donatorii de plasmă vor primi tichete în valoare de 1.000 de euro appeared first on Cancan.ro.