Ionuț Negoiță, sincer după ce a scăpat de Dianmo: „E o ușurare!”

17:50

Este una dintre cele mai talentate artiste de la noi, căci nu degeaba ajunge mereu în trendingul de pe Youtube, dar este și considerată una dintre cele mai sexy cântărețe. A trecut prin numeroase transformări, iar în prezent susține că a ajuns să fie cea mai bună variantă a ei. Carmen de la Sălciua, căci […] The post Carmen de la Sălciua și-a făcut curaj și a spus totul! Care este cel mai mare secret al cântăreței: „Timp de 10 ani…” appeared first on Cancan.ro.