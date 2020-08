RB LEIPZIG - ATLETICO 2-1. De data asta nu a fost Ronaldo! Premieră pentru Atletico în mandatul lui Diego Simeone după eșecul din Ligă

18:30

Ionel Dănciulescu, managerul sportiv al lui Dinamo, a oferit prima reacție din partea „câinilor” după ce finanțatorul Ionuț Negoiță a ajuns la un acord cu spaniolul Pablo Cortacero pentru cumpărarea formației roș-albe.„Am fost de dimineață la club. Am stat pe la birouri, au venit și acești investitori spanioli la birourile de la hotel, unde Dinamo are sediul. Am aflat și eu că se va face această tranzacție. ...