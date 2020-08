Vreme călduroasă în Capitală, în weekend; de sâmbătă seara, instabilitatea atmosferică se va accentua

11:30

Starul muzical internaţional Sarah Brightman - cea mai bine vândută soprană la nivel mondial, cu peste 30 de milioane de discuri vândute şi având în palmares peste 180 de discuri de aur şi de platină primite în mai mult de 40 de ţări - s-a născut la 14 august 1960, în Berkhamsted, Hertfordshire, Anglia. Este recunoscută ca fiind o soprană de crossover clasic, compozitoare, actriţă şi dansatoare, conform site-ului cinemagia.ro.Sarah Brightman şi-a început cariera ca membru al trupei de dans Hot Gossip şi a lansat mai multe single-uri ca interpret solo de muzică disco. În 1981, şi-a făcut debutul în musicalul "Cats", unde l-a întâlnit pe compozitorul Andrew Lloyd Webber, cu care s-a căsătorit. Ea a continuat să joace în mai multe musicaluri pe Broadway, inclusiv în "Fantoma de la Operă", în rolul Christine Daae, conform site-ului artistei, www.sarahbrightman.com.După mulţi ani de succes pe scena muzicală, timp în care a divorţat de Andrew Lloyd Webber, a început colaborarea cu Frank Peterson, primul album lansat fiind "Dive" (1993), care a primit un disc de aur pentru vânzări record. A doua colaborare a lui Sarah cu Frank a fost albumul pop rock "Fly" (1995), care a propulsat-o ca vedetă în Europa, cu single-ul "A Question of Honor" - un amestec de muzică electronică, rock, clasică -, urmat de single-ul "Time to Say Goodbye", în duet cu tenorul Andrea Bocelli. Această piesă a devenit un succes internaţional, fiind vândut în peste 12 milioane de exemplare în întreaga lume, precizează site-ul artistei.Tot în colaborare cu producătorul Frank Peterson a lansat în anii următori albumele "Time to Say Goodbye" (1997), "Eden" (1998), "La luna" (2000), "Harem" (2003), "Symphony" (2008), care au urcat pe primele locuri în topul Billboard şi au beneficiat de turnee de promovare mondială.Debutul în cinematografie îl face în filmul "Repo! The Genetic Opera" (2008), unde o interpretează pe Blind Mag, film care l-a avut ca regizor pe Darren Lynn Bousman, scrie site-ul cinemagia.ro. A urmat filmul "Stephen Evans' First Night" (2011), unde a jucat alături de Richard E. Grant. Totodată, a creat propria companie de producţie, "Instinct Films", mai precizează site-ul sarahbrightman.com.Sarah Brightman este singurul artist care a fost invitat de două ori pentru a cânta la Jocurile Olimpice - în 1992, la Barcelona, unde a cântat "Amigos Para Siempre" împreună cu tenorul spaniol Jose Carreras, şi în 2008, la Beijing, unde a cântat cu cântăreţul chinez Liu Huan piesa "You and Me". În 2007, a fost invitată la evenimentul "Concert for Diana", unde a cântat alături de Josh Groban. În 2011 a avut o apariţie specială în finalul spectacolului "Fantoma de la Operă/The Phantom of the Opera" la The Albert Hall, care marca 25 de ani de la premiera acestui musical. În 2013, a apărut tot ca invitat special, în acelaşi spectacol, la Majestic Theatre din New York.Anul 2012 i-a adus sopranei britanice nominalizarea din partea UNESCO ca ambasador "Artist for Peace", dar şi lansarea single-ului "Angel" din albumul "Dreamchaser" (2013), album care a beneficiat, în anul lansării, de un turneu în cinci continente, cu peste 100 de concerte, aminteşte site-ul artistei. Tot în 2012, artista a anunţat, într-o conferinţă de presă, la Moscova, că intenţionează să participe la o misiune în spaţiu organizată de International Space Station (ISS), iar ulterior a început antrenamentele în acest scop, dar a renunţat invocând motive personale.S-a implicat în activităţi umanitare şi caritabile, militând pentru educaţie, pentru rolul fetelor şi femeilor în ştiinţă şi tehnologie, pentru susţinerea studenţilor şi a absolvenţilor după terminarea studiilor.În 2016, Sarah Brightman a primit o decoraţie din partea Italiei - "Ordine al Merito della Repubblica Italiana" în rang de "Cavaliere" - la Consulatul general al Italiei din New York. În acelaşi an, a efectuat un turneu cu show-ul "Gala - An Evening with Sarah Brightman" în Japonia, China, Taiwan, Coreea şi Mexic. Un an mai târziu, în 2017, a participat la Royal Christmas Gala Tour, cu 22 de concerte în Europa.Universitatea din Hertfordshire i-a acordat sopranei, în 2018, titlul "Honorary Doctor of Arts (Hon DArt)". Tot în 2018, artista a lansat albumul "HYMN" la care a colaborat tot cu Frank Peterson, începând cel mai mare turneu din cariera sa, care a debutat în America de Sud şi care include 125 de concerte pe cinci continente, pe parcursul a doi ani, precizează site-ul sarahbrightman.com.În 2019, Sarah a lansat şi DVD-ul "HYMN In Concert", la care a colaborat cu Anthony Van Laast şi Frank Peterson.Artista s-a aflat pentru prima dată la Bucureşti pentru un concert de promovare a albumului "Harem", apoi a revenit în noiembrie 2014, la Sala Palatului, cu o producţie grandioasă - "Dreamchaser" -, fiind acompaniată de o orchestră formată din 51 de muzicieni. În 2019, soprana britanică a revenit în România, pentru două concerte de excepţie, în cadrul turneului mondial "HYMN". Sarah Brightman este unul dintre cei mai importanţi interpreţi ai genului muzical crossover clasic din întreaga lume. Ea a cântat pe cele mai mari scene ale lumii în engleză, spaniolă, franceză, latină, germană, italiană, hindi şi mandarină şi este singurul artist care a ajuns simultan în primele poziţii atât în topurile Billboard de muzică de dans, cât şi în cele ale muzicii clasice.Din discografia artistei mai amintim: "Encore" (2001), "Classics" (2001), "The Harem World Tour: Live From Las Vegas" (2004), "Diva : The Singles Collection" (2006), "Symphony" (2007), "A Winter Symphony" (2008), "Symphony Live In Vienna" (2009), "Sarah Brightman - Hymn In Concert album art" (2019).