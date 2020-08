Explicaţiile lui Orban pentru amânarea creşterii salariilor profesorilor: E ca într-o familie

13:20

Peru a depăşit jumătate de milion de cazuri de coronavirus şi are cea mai mare rată de fatalitate din America Latină, potrivit datelor publicate de Ministerului Sănătăţii. Peru are 507.996 de cazuri confirmate şi 25.648 de decese, a declarat ministrul adjunct pentru Sănătate, Luis Suarez, în cadrul unei conferinţe de presă. Ţara are cea mai mare rată de deces a persoanelor infectate din America Latină, 78,6 la 100.000 de persoane, arată un raport al Reuters. Astfel Peru depăşeşte vecinii regiona...