Alertă la FCSB. Patru jucători sunt infectați cu noul coronavirus. Reacția lui Gigi Becali: „Toată lumea în cantonament”

Șefii clanului Duduianu au fost surprinși într-o discutie halucinantă, într-o benzinărie. Se pare că totul se lega de o sumă de 100.000 de euro, sumă pe care Florin Salam le-o datora, la momentul respectiv, Duduienilor. De aici și până la amenințări extrem de dure nu a mai fost decât un singur pas. Clanul Duduianu a […]