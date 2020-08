Fotbal: FCSB anunţă că patru jucători au fost testaţi pozitiv la coronavirus

14:20

O serie de 25 de romane scrise de femei sub pseudonime masculine au fost reeditate sub numele adevărate ale autoarelor, pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a Women's Prize for Fiction, una dintre cele mai prestigioase distincţii literare din Marea Britanie, informează bbc.com şi The Guardian.Colecţia include romanul ''Middlemarch'', al lui George Eliot, republicat cu numele real al autoarei, Mary Ann Evans, pentru prima dată după 150 de ani.Evans a adoptat pseudonimul George Eliot la jumătate secolului al XIX-lea, pentru a fi sigură că opera sa literară primeşte atenţie. ''Middlemarch'', publicată mai întâi în foileton în perioada 1871-1872, nu a apărut niciodată sub numele real al autoarei, potrivit The Guardian.Evans spunea că este ''hotărâtă să-şi păstreze ascunsă identitatea după ce a observat că un pseudonim îi oferă toate avantajele, fără a avea efecte neplăcute asupra reputaţiei''. Potrivit partenerului scriitoarei, George Lewes, ''scopul anonimatului era ca volumul să fie judecat pentru meritele proprii şi nu pentru a ilustra munca unei femei, sau a unei femei în particular''.Proiectul, derulat sub sloganul ''Reclaim Her Name'', conţine ilustraţii originale de copertă, create de designeri femei.Din acceaşi colecţie, mai fac parte titluri precum ''A Phantom Lover'', un roman gotic horror pe care scriitoarea Violet Paget l-a publicat sub pseudonimul Vernon Lee. A fost de asemenea publicat romanul ''Indiana'', de George Sand, pseudonimul masculin folosit de scriitoarea franceză din secolul al XIX-lea Amantine Aurore Dupin.Fondatoarea şi directoarea Women's Prize for Fiction, Kate Mosse, a spus că este ''o modalitate minunată de a sărbători'' cea de-a 25-a aniversare a premiului. Ea a precizat că iniţiativa vine în continuarea mişcării de ''emancipare a femeilor, pentru a stârni conversaţii şi a ne asigura că acestea primesc recunoaşterea de care au nevoie''.Liz Petry, a cărei mamă, Ann Petry, este una dintre autoarele incluse în colecţie, a spus că este ''onorată'' să fie implicată în proiect. Ann Petry, care a scris sub pseudonimul Arnold Petri şi a fost prima femeie afro-americană care a vândut peste 1 milion de exemplare dintr-o carte, este inclusă în colecţie cu ''Marie of the Cabin Club'', prima sa povestire, lansată în 1939.''Sunt extrem de mândră de munca mamei mele şi sunt încântată că scrierile sale au fost prezentate unui public nou'', a mai spus aceasta.Colecţia este disponibilă integral în format e-book care poate fi descărcat gratuit de pe site-ul companiei Baileys, sponsorul Women's Prize for Fiction's.Exemplare din setul incluzând operele tipărite vor fi totodată donate unui număr de biblioteci din Marea Britanie.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Adrian Dãdârlat) Sursa foto: Women's Prize for Fiction / Facebook