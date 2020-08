Anunțul făcut de Mirela Vaida! Când va începe noul sezon ”Acces Direct”

09:20

Sfârșitul acestei săptămâni aduce vești cum nu se poate mai proaste pentru românii cu rate și chirii în euro. Potrivit informațiilor oferite de cursul valutar interbancar, moneda europeană crește din nou! Vești proaste pentru românii cu rate și chirii în euro! Sfârșitul de săptămână aduce creșteri mari pentru euro, dolar, dar și pentru lira sterlină, […] The post Curs valutar BNR 14 august 2020. Sfârșitul de săptămână aduce vești proaste pentru români! Cât costă azi 1 euro appeared first on Cancan.ro.