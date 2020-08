Guvernul american acuză Universitatea Yale de discriminare împotriva albilor şi asiaticilor

16:20

Preşedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a afirmat vineri, la Târgu Mureş, că înfiinţarea mai multor secţii de votare pentru dispersarea electoratului ar fi mult mai benefică decât limitarea dreptului de vot la anumite ore, conform raportului înaintat Parlamentului de către Guvern cu privire la măsurile pentru desfăşurarea alegerilor locale, care prevede fixarea unor intervale orare pentru persoanele în vârstă."Nu sunt jurist, dar cred că este anticonstituţional să se limiteze dreptul la vot sau perioada sau un interval de timp în care o persoană să îşi poată exercita dreptul de vot. Aşa că cred că ar fi mai benefică ideea de a înfiinţa mai multe secţii de votare ca să se disperseze electoratul, mai multe secţii, mai puţine persoane aglomerate, înghesuite la vot şi nicidecum limitarea intervalului de timp în care o persoană să îşi exercite acest drept fundamental, democratic", a declarat Csomortanyi Istvan într-o conferinţă de presă.În privinţa măsurilor pentru desfăşurarea alegerilor locale luate de Guvern, liderul PPMT susţine că acestea au fost confuze în special în privinţa adunării semnăturilor de susţinere a candidaturilor în format electronic."Suntem foarte nemulţumiţi şi pentru modalitatea în care am putut strânge semnăturile pentru candidaţi, pentru că a existat promisiunea că vor fi reguli clare în privinţa semnăturilor electronice pentru că ar fi fost o simplificarea foarte importantă. În schimb, am găsit nişte reguli complicate, confuze şi până la urmă majoritatea partidelor au recurs la metodele clasice de a strânge aceste semnături. Dar nu a fost o surpriză, nu ne-am aşteptat ca o chestie atât de simplă să funcţioneze", a afirmat Csomortanyi Istvan.Preşedintele Partidului Civic Maghiar (PCM), Mezei Janos, a arătat, în acelaşi cadru, că nici votul prin corespondenţă nu era o soluţie pentru aceste alegeri, pe fondul pandemiei de coronavirus, acest lucru fiind dovedit de cei care au şi cetăţenia ungară şi au votat prin corespondenţă la alegerile din ţara vecină."Legile şi ordonanţele care sunt luate acum sunt foarte confuze. Am urmărit tot timpul să nu greşim şi să găsim toate posibilităţile şi metodele legale, am purtat discuţii cu juriştii, am discutat şi cu partidele ca să avem totuşi rezultate şi să nu încălcăm legea. Este o situaţie inedită totuşi (...). Timpul e prea scurt pentru votul prin corespondenţă. În momentul în care izbucnit pandemia trebuia să se gândească cineva la acest lucru. Dar nu cred că într-un timp scurt poate să fie realizat. Nu ştiu dacă suntem pregătiţi ca electoratul care vrea să participe la vot să îl folosească. Aşa cum am avut şi noi voturile în străinătate, în Ungaria, au fost peste 10% voturi greşite, din această cauză nu ar fi bine să ajungem la o asemenea situaţie acum", a precizat liderul PCM. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: George Onea, editor online: Gabriela Badea)