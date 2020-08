VIDEO Fotbal: Universitatea Craiova, învinsă de vicecampioana Cehiei în meci amical

19:20

Reprezentanţii Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională ''Profesor Dr. C. T. Nicolau'' consideră că acordarea de sume de bani donatorilor de plasmă convalescentă ar putea crea premisele "unei discriminări", având în vedere faptul că donatorii de sânge total sau componente sanguine nu primesc aceste beneficii."Acordarea acestor sume de bani donatorilor de plasmă convalescentă ar putea crea premisele unei discriminări, având în vedere faptul că donatorii de sânge total sau componente sanguine nu primesc aceste beneficii", se arată într-un comunicat de presă al institutului.Potrivit sursei citate, activitatea de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană este reglementată de Legea nr. 282/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede "donarea de sânge este un act voluntar, anonim şi neremunerat", iar donatorul de sânge este definit ca "orice persoană sănătoasă care acceptă să i se preleveze 450 ml de sânge, în mod voluntar, anonim şi neremunerat", fiind interzisă orice formă de plată a donatorului de sânge.Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională aminteşte că statul român are obligaţia de a respecta reglementările la nivel european referitoare la donarea de sânge, inclusiv respectarea principiilor etice în comerţul cu substanţe terapeutice de origine umană."Consiliul Europei promovează donările gratuite şi voluntare de sânge şi plasmă. Prin urmare, acordarea unei recompense financiare, în vouchere, pentru donatorii de plasmă convalescentă contravine Directivei 98/2002 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sângelui uman şi a componentelor sanguine şi de modificare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman", se mai arată în comunicat.În opinia INHT, donarea de sânge este şi trebuie să rămână un act umanitar, iar donatorii îşi doresc să doneze sânge din compasiune şi ca gest umanitar, nu pentru remuneraţii şi beneficii."A fost nevoie de foarte mult timp şi implicare din partea instituţiilor statului pentru a promova ideea că donarea de sânge şi componente sanguine este un act voluntar de maximă importanţă, neremunerat şi complet lipsit de intenţia de a obţine bani sau alte importante beneficii de pe urma acestuia. În această perioadă, în care ne confruntăm cu o situaţie excepţională cauzată de pandemie, cu siguranţă cei care au depăşit cu bine infectarea cu SARV-CoV-2, au şansa de a-şi ajuta semenii cu forme grave de boală care se luptă să supravieţuiască, donând plasmă convalescentă", se explică în comunicat.Potrivit institutului, statul român, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are obligaţia să implementeze Directivele europene în termenele şi condiţiile stabilite de Parlamentul European."Încălcarea acestor reglementări ar putea atrage răspunderea statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, cu toate consecinţele legale care decurg din acest fapt. Acordarea de stimulente pentru donatorii de plasmă convalescentă COVID este un gest discriminatoriu faţă de donatorii fidelizaţi de sânge şi componente sanguine, care, prin gestul lor necondiţionat, salvează zilnic multe vieţi", se susţine în comunicat.Consiliul General al Capitalei a adoptat joi proiectul "Donează plasmă, salvează viaţă", care prevede acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.800 de lei/beneficiar, sub forma unui pachet de vouchere.Programul se adresează unui număr de 500 de beneficiari cu domiciliul stabil sau viză de reşedinţă în Municipiul Bucureşti, obţinută cu cel puţin 6 luni înainte de depunerea cererii de aplicare în proiect. Bugetul proiectului, care se va derula în baza unui regulament, este de 2,4 milioane de lei.Primarul general, Gabriela Firea, a declarat că iniţiativa a fost determinată de faptul că România este "singura ţară din lume care nu are un program naţional" pentru donatorii de plasmă sanguină din rândul celor care s-au vindecat de infecţia cu noul coronavirus. AGERPRES/(AS - autor: Roberto Stan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)