Dancă:Guvernul a aprobat creşterea plafonului de garanţii pentru programul IMM Invest de la 15 miliarde de lei la 20 de miliarde de lei

21:10

Festivalul de Film de la Sarajevo începe vineri doar în format online, după ce o creştere a cazurilor de coronavirus i-a forţat pe organizatori să anuleze în ultimul moment planurile de a organiza cea de-a 26-a ediţie în format fizic, informează Reuters.Cu doar zece zile în urmă, un uriaş ecran de proiecţii fusese amplasat într-un spaţios cinematograf în aer liber, iar scaunele montate în acord cu măsurile de distanţare fizică impuse de autorităţi pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Cu toate acestea, o creştere bruscă a numărului de cazuri de coronavirus în capitala Bosniei şi Herţegovinei de la începutul lunii iulie, după relaxarea măsurilor stricte de izolare luate pe fondul pandemiei de COVID-19, a suscitat îngrijorări cu privire la siguranţa publicului, personalului şi invitaţilor festivalului."Chiar dacă aşteptam cu nerăbdare un festival cu public, am decis să începem fără el, pentru a nu ne asuma niciun risc", a declarat directorul festivalului, Mirsad Purivatra."Cred că aceasta a fost singura decizie raţională", a precizat Purivatra pentru Reuters.Festivalul de Film de la Sarajevo a fost fondat de un grup de entuziaşti în 1995 - în semn de sfidare faţă de un asediu de 43 de luni al capitalei de către forţele sârbe - şi de la an la an a crescut în importanţă, devenind cea mai mare competiţie cinematografică dintr-un spaţiu care se întinde de la Viena la Istanbul.Decizia organizatorilor de a desfăşura această ediţie online vine în contextul în care numărul de infectări şi de decese asociate COVID-19 din Bosnia şi Herţegovina a crescut de peste două ori în ultima lună, ajungând la 15.535 de contaminări şi 469 de morţi vineri.Organizatorii s-au pregătit însă pentru ce-i mai rău şi au creat o platformă online - ondemand.sff.ba - pentru a pune pentru a pune la dispoziţia cinefililor peste 180 de filme.Pelicula "Focus, Grandma", în regia bosniacului Pjer Zalica, va deschide festivalul, la care 49 de filme vor concura în patru competiţii (lungmetraj, documentar, scurtmetraj şi film studenţesc) pentru premiile Heart of Sarajevo.Printre invitaţii care îşi confirmaseră prezenţa dacă ediţia s-ar fi desfăşurat în format fizic se numărau regizorul recompensat cu Oscar Michel Hazanavicius şi actorul danez Mads Mikkelsen, beneficiarul premiului onorific Heart of Sarajevo din acest an.La competiţia de lungmetraje, România va fi reprezentată în acest an de "Otto Barbarul', în regia Ruxandrei Ghiţescu (România, Belgia, 2020), în premieră mondială, iar la cea de documentare de producţiile: "Tatăl nostru" (România, 2020), de Andrei Dăscălescu, tot în premieră mondială; "Casa cu păpuşi" (România 2020), de Tudor Platon - în premieră internaţională; "Lemn" (România, China, Rusia, Austria, SUA, Peru, Germania, 2020), de Monica Lăzurean-Gorgan, Michaela Kirst şi Ebba Sinzinger, în premieră regională; şi de "Acasă" (România, Germania, Finlanda, 2020), de Radu Ciorniciuc, în premieră bosniacă.În competiţia dedicată scurtmetrajelor, România va fi reprezentată de "Invizibilii" (România, 2020), de 4inaroom, în premieră mondială, iar la cea studenţească de "Firul roşu" (România, 2019), în regia Alexandrei Fuscaş, care va avea premiera internaţională la festival.AGERPRES/ (AS - autor: Ana Bîgu, editor: Mihaela Moise, editor online: Irina Giurgiu)