Tragedie în Bistrița-Năsăud! Un bărbat a murit, iar soția și cei trei copii au ajuns la spital în urma unui accident grav

16:30

Toată lumea a așteptat cu sufletul la gură să afle când va începe noul sezon ”Acces Direct”. După aproape o lună de pauză, Mirela Vaida a făcut anunțul, iar fanii emisiunii sunt în extaz. În urmă cu aproape o lună, filmările pentru emisiunea ”Acces Direct” au fost întrerupte după ce Viorel și Vulița, dar și […] The post Anunțul făcut de Mirela Vaida! Când va începe noul sezon ”Acces Direct” appeared first on Cancan.ro.