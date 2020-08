Quique Setien nu se gândește la demisie după 2-8 cu Bayern: „Este prea devreme să mă gândesc dacă rămân sau nu!”

19:50

Guvernul a decis prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile, începând cu data de 16 august. Raed Arafat a declarat vineri că nu vor exista noi restricții pe teritoriul României. "Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1 Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă […]