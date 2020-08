Tragedie în lumea mondenă! A murit Constantin Dinescu, „baronul luxului” și fostul iubit al Mădălinei Pamfile

07:50

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal. Ne vom axa pe dueluri din Coreea de Sud, Scoția și pe sfertul de finală programat în Champions League între City și Lyon. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe pariuri1x2.ro! Primele două selecții ale Biletului Zilei nu […] The post Biletul Zilei » 100% fotbal! appeared first on Cancan.ro.