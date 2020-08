O româncă din Anglia caută un bărbat cu care a flirtat la magazin

09:40

Sunt șanse mari ca Liviu Dragnea să iasă din închisoare. Avocații lui vor depune o nouă cerere de eliberare condiţionată la Curtea de Apel Bucureşti. Fostul lider al PSD a pus la cale o nouă strategie, iar totul s-ar putea întâmpla săptămâna viitoare. Liviu Dragnea va face o nouă cerere de eliberare condiţionată la Curtea de […] The post Liviu Dragnea încearcă să scape de închisoare. Ce strategie a pus la cale appeared first on Cancan.ro.