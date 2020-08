Inevitabila alianţă arabo-israeliană

18:15

Fostul premier Dacian Cioloş, fondator al PLUS, a afirmat sâmbătă, în cadrul congresului extraordinar în care USR şi PLUS votează fuziunea dintre cele două partide, că „testul” pentru USR şi PLUS va fi să câştige încrederea electoratului care ar fi tentat să voteze PNL pentru că are experienţă la guvernare şi să convingă acest electorat că USR şi PLUS au capacitatea de a guverna.