Peste 4 tone de azotat de amoniu descoperite în județul Bihor, „depozitate” direct pe iarbă, în curtea unei ferme agricole

14:50

Preşedintele USR, Dan Barna, a anunţat, sâmbătă, că în cadrul Congresului formaţiunii a fost aprobată fuziunea cu PLUS. Noul partid se va numi USR PLUS și va avea doi copreședinți: Dan Barna și Dacian Cioloș, notează Agerpres. „Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost împreună de la început, am fost puternici în alianţă, […]