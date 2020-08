Tenis: Simona Halep, calificată în finala turneului WTA de la Praga

15:40

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a anunţat, sâmbătă, că membrii PLUS au votat în proporţie de peste 80% fuziunea cu Uniunea Salvaţi România (USR)."Au votat 1.557 de delegaţi din 1.835 de delegaţi acreditaţi. Din cei care au votat, au votat pentru 'Da' 1.299, ceea ce reprezintă 83,43%. Au votat 'Nu' 240, ceea ce reprezintă 15,41% şi s-au abţinut 18 colegi, ceea ce reprezintă 1,16% din cei care au votat. Deci avem, practic, fuziunea aprobată cu 83,43% din cei care au votat", a anunţat Dacian Cioloş.Dacian Cioloş a afirmat, sâmbătă, în cadrul Convenţiei formaţiunii, că a propus fuziunea cu USR pentru că ea corespunde ideii "împreună" şi se substituie aceluiaşi scop pentru care a muncit în ultimii patru ani."Uniunea cu USR se substituie pentru mine aceluiaşi scop pentru care am muncit de 4 ani de zile încoace. Acum, în campania pentru alegerile locale şi înainte cu câteva luni de alegerile generale cred că trebuie să arătăm că uniţi putem învinge resemnarea şi evitarea, pentru că acestea sunt lucruri care riscă să se înrădăcineze încet-încet nu doar în rândul membrilor din partid, dar mai ales în rândul votanţilor, celor pe care i-am avut în 2019 la vot şi pe care trebuie să îi avem la vot în 2020", a declarat Dacian Cioloş, în cadrul Convenţiei PLUS în cadrul căreia se decide fuziunea cu USR.El a adăugat că a propus fuziunea pentru că ea corespunde ideii "împreună"."Fuziunea n-am decis să v-o propunem pentru că e un proiect uşor şi nici pentru că e un proiect cu rezultat simplu. Am propus fuziunea pentru că ea corespunde ideii de împreună cu care am pornit la acest drum. Dacă n-o să putem construi ceea ce visăm împreună cu cei pe care în mod natural ne simţim mai apropiaţi ca şi crez, ca şi obiective, ca şi viziune, cum o să putem construi cu cei care sunt mai departe de viziune a pe care o avem noi? Va fi nevoie de cât mai mulţi, noi trebuie să ne adresăm în primul rând României, tuturor românilor tuturor cetăţenilor români dacă vrem să fim credibili şi dacă vrem să facem schimbarea asta şi va trebui să convingem pe cât mai mulţi, nu doar înainte de alegeri să ne voteze, dar şi după aceea dacă ajungem la guvernare. Cumva, fuziunea este şi un proiect test, pentru că dacă nu reuşim să ne aliniem noi între noi, ne va fi foarte greu s-o facem cu oameni care sunt mult mai departe, în momentul de faţă, de noi în ceea ce priveşte felul în care vedem lucrurile", a spus Cioloş. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu) Citiţi şi: * Dan Barna: Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS