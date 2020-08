FOTO | Mihaela Borcea, vacanță idilică alături de iubit

10:10

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Praga, după ce a învins-o pe Magdalena Frech, scor 6-2, 6-0. ȚINTIM PROFITUL LA PARIURI CU BILETUL WEEKENDULUI! Pentru un loc în finala competiţiei, constănțeanca va juca împotriva învingătoarei partidei dintre Irina Begu şi Sara Sorribes Tormo, meci urmând a se va relua astăzi de la […] The post Halep este în semifinale la Praga unde o așteaptă pe Begu! appeared first on Cancan.ro.