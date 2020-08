Un criminalist din Călimănești s-a sinucis! Acuzații grave pentru Șeful Poliției, comportamente violente cu angajații

10:40

Meteorologii avertizează! Vor fi ploi, vijelii și grindină în cea mai mare parte a țării. În Capitală, vremea se menține călduroasă. Cod galben în intervalul 15 august, ora 10:00 – 16 august, ora 10:00 În intervalul menționat, în cea mai mare parte a țării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta […]