Județul Prahova, sufocat de coronavirus! Un nou focar de COVID-19 a fost depistat. Zeci de copii sunt infectați

A fost cutremur în România, sâmbătă dimineață. Iată unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut. Un cutremur cu magnitudinea de 3.9 a avut loc sâmbătă, 15 august, în zona Buzău, zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea. Seismul s-a produs […]