Anna Manechina s-a anturat cu un angrosist arab, cu vilă la Snagov, bărcuță și… I-am fotografiat în timp ce…

Bilanțul negru al deceselor cauzate de infectarea cu COVID-19 a ajuns astăzi, 15 august, la 2.954. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat alte 50 de noi decese, potrivit informațiilor oferite de GCS. În intervalul 14.08.2020 (10:00) – 15.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 50 de decese (30 bărbați și 18 femei), ale unor pacienți infectați