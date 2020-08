Un polițist rupe tăcerea! Cum s-a acționat, de fapt, în cazul dosarului morții lui Emi Pian

17:00

Rusia continuă demersurile pentru vaccinul anti-COVID. Se pare că a fost produs primul lot, iar mai multor oameni le-a fost administrată deja prima doză. Anunțul a fost făcut de Ministerul rus al Sănătății, iar conform serviciul de presă al ministerului, vaccinul este produs la uzina farmaceutică Binnopharm din Zelenograd. Așadar, deși mai mult de jumătate […] The post Rusia a produs primul lot din vaccinul anti-Covid! „Sputnik V” se va produce în 5 milioane de doze pe lună până în decembrie appeared first on Cancan.ro.