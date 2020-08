Cutremur în România, duminică dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

18:00

Oana Roman a trecut printr-o transformare de senzație. Iată cum arată după ce a slăbit foarte mult. În ultima vreme, vedeta a postat pe o rețea socială mai multe fotografii în care se vede cât de mult a slăbit. De altfel, Oana a vrut să demonstreze tuturor că se poate. A început încă din luna […] The post FOTO | Oana Roman, transformare de senzație! Cum arată după ce a slăbit foarte mult appeared first on Cancan.ro.