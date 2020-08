Anamaria Prodan, cadouri în valoare de 80.000 de euro de la Laurențiu Reghecampf: ”Zi perfectă!”

21:40

Un caz șocant a avut loc în Brașov, unde un tânăr a fost reținut de autorități, pentru că își șantaja fost iubită cu imagini compromițătoare. Mai mult, se pare că acesta a cerut ca tânăra să întrețină relații sexuale cu el, până în momentul în care actuala parteneră avea să nască. Cei doi au fost […]