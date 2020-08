Avertismentul lui Bill Gates referitor la pandemie

15:00

Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS, anunţă Dan Barna. „Împreună suntem şi mai hotârâţi să luptăm pentru idelurile şi principiile noastre”, anunţă acesta. „În urmă cu puţin timp Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost împreună de la început, am fost puternici în alianţă, unirea este un pas firesc. Este ceea ce şi-au dorit membrii noştri, este ceea ce ne-a cerut electoratul”, a scris liderul USR pe Facebook. Potrivit acestuia, împreună cele două formaţiuni sunt şi mai hotârâte să l...