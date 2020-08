Accident de peste 3 milioane de euro! Un Bugatti Chiron și un Porsche 911 s-au ciocnit pe o șosea din Alpii Elvețieni

09:40

Un polițist a făcut declarații de ultim moment în cazul dosarului morții lui Emi Pian. Omul legii a vorbit despre modul în care au acționat colegii săi, dar și despre adevărul din spatele descinderilor ce au avut loc la locuințele Duduienilor, miercuri. Moartea lui Emi Pian a stârnit numeroase controverse nu numai în lumea interlopă, […] The post Un polițist rupe tăcerea! Cum s-a acționat, de fapt, în cazul dosarului morții lui Emi Pian appeared first on Cancan.ro.