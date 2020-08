Semnal de alarmă tras de Organizația Mondială a Sănătății! A fost înregistrat un nou record de infectări la nivel mondial într-un interval de 24 de ore

10:00

Două persoane au fost date în urmărire, după ce pe numele lor au fost emise mandate de arestare preventivă în lipsă, în dosarul de tâlhărie și șantaj instrumentat de Serviciul Grupuri Infracționale Violente din Poliția Capitalei , sub supravegherea Parchetului de pe lângă judecătoria Sectorului 1./ Față de alte 11 persoane au fost dispuse măsuri […] The post Doi bărbați din clanul Duduienilor, cercetați pentru tâlhărie și șantaj appeared first on Cancan.ro.