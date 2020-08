Noi amănunte ies la iveală! Probleme grave în familia lui Tavy Puștiu! Soția era nemulțumită și amenința că divorțează

10:50

Fostul președinte Traian Băsescu își depune azi candidatura la Primăria Capitalei. După cum anunțase deja, Băsescu va candida pentru postul de primar general al Bucureștiului, funcție pe care a mai ocupat-o. Fostul șef de stat a anunțat la B1TVdeja că PMP va negocia cu PNL pentru a prelua numele de PDL. „O să încerc să-l […] The post Traian Băsescu își depune azi candidatura la Primăria Capitalei appeared first on Cancan.ro.