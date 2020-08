România văzut prin ochii unui nigerian! Scriitorul și pictorul Kingsley Nwabia, despre a doua casă a sa: „Am ajuns aici în urmă cu aproximativ 15 ani și…”

12:40

Anamaria Prodan a primit cadouri în valoare de 80.000 de euro de la Laurențiu Reghecampf. Sexy-impresara s-a lăudat pe Instagram cu lucrurile primite de la soțul ei. Anamaria Prodan este tratată ca o regină de soțul ei. Laurențiu Reghecampf nu se uită la bani atunci când se gândește să îi facă cadouri partenerei sale de […] The post Anamaria Prodan, cadouri în valoare de 80.000 de euro de la Laurențiu Reghecampf: ”Zi perfectă!” appeared first on Cancan.ro.