Ce probe au cântărit greu în arestarea milionarului care a încercat să-și înece soția. “E vorba de o plagă de cuțit și…”

Pandemia de COVID-19 din România continuă să facă victime. Bilanțul total al deceselor cauzate de infectarea cu noul coronavirus a ajuns astăzi, 16 august, la 2.991. În ultimele 24 de ore, alte 37persoane și-au pierdut viața. Până astăzi, 2.991 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 15.08.2020 (10:00) – 16.08.2020 (10:00) au fost […]