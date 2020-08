Parlament/ PSD urmează să depună moţiunea de cenzură; documentul ar putea fi citit în această săptămână

20:00

Nicuşor Dan, susţinut de Alianţa USR PLUS şi PNL, şi-a depus duminică dosarul de candidatură pentru funcţia de primar general al Capitalei.În acest context, el a criticat faptul că primarul în funcţie, Gabriela Firea, îşi doreşte un nou mandat."Cum poţi să vii să ceri un nou mandat când ai promis revoluţie în trafic şi în patru ani nu ai fost în stare să modernizezi o linie de tramvai, nu ai fost în stare să cumperi un tramvai, deşi aveai fonduri europene pentru asta. Cum poţi să vii să ceri un nou mandat când oamenii tăi au fost în dispozitiv în 10 august? Îşi închipuie primarul în funcţie că vine să ceară un nou mandat şi se bazează pe zecile de milioane pe care le-a dat în publicitate pentru a crea bucureştenilor o imagine despre oraşul în care locuiesc cum că aici ar fi bine?", a afirmat Nicuşor Dan.El a spus că are în vedere rezolvarea problemei traficului rutier, a metroului de suprafaţă, reabilitarea liniilor de tramvai, semaforizarea inteligentă sau reţeaua de mari parcări la intrarea în oraş."Putem să rezolvăm problema poluării din Bucureşti, pentru trebuie să facem noi spaţii verzi, nu ca actuala administraţie, cum a făcut nu mai târziu de acum trei zile, să prevadă dispariţia a 25 de hectare de spaţiu verde. Putem să rezolvăm problema termoficării, putem să luăm bani europeni pentru termoficare, pentru soluţii inteligente de transport, pentru spaţii verzi, pentru infrastructură şcolară, putem să facem din Bucureşti un oraş prietenos cu copiii. Putem să facem din Bucureşti un centru regional pentru tehnologie, putem să facem din Bucureşti centrul cultural şi academic al sud-estului Europei şi putem să facem din Bucureşti oraşul de care să fim mândri şi din care copiii noştri să nu vrea să plece", a susţinut Nicuşor Dan.Candidatul a fost însoţit la Biroul Electoral Municipal de preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, de copreşedintele USR PLUS, Dan Barna, precum şi de candidaţii susţinuţi de PNL şi USR PLUS pentru primăriile de sector.După depunerea candidaturii, liderul liberalilor, premierul Ludovic Orban, a declarat că s-a săturat de PSD la butoanele Bucureştiului, partid care a adus "minciună, corupţie, prostie, incompetenţă şi o lipsă crasă de respect faţă de omul obişnuit"."Personal, m-am săturat de PSD la butoanele Bucureştiului. PSD a adus minciună, corupţie, prostie, incompetenţă şi o lipsă crasă de respect faţă de omul obişnuit şi faţă de bucureştean. De 12 ani, Bucureştiul este făcut praf, zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, de nişte oameni care nu au nicio legătură. Toţi cei care s-au săturat de PSD, toţi cei care percep faptul că cei care au condus Bucureştiul au dus Bucureştiul spre nicăieri, toţi care vor să scape de PSD au cu cine să voteze: Nicuşor Dan, candidat la Primăria Capitalei, şi cei şase candidaţi la primăriile de sector, pe care îi susţinem de comun acord - USR PLUS şi PNL. De asemenea, echipele de candidaţi la Consiliul General şi la consiliile locale de sector şi foarte mulţi specialişti, profesionişti, foarte mulţi oameni de calitate care contribuie la identificarea şi la punerea în practică a soluţiilor pentru Bucureşti", a declarat Ludovic Orban.În opinia sa, praful este principalul factor de poluare a aerului din Capitală, motiv pentru care este nevoie de o centură verde, care să împiedice pătrunderea prafului din câmpiile din jurul Bucureştiului."Autostrada de centură a Bucureştiului, care are menirea să scoată traficul de tranzit, care este de aproximativ 20%, şi să permită reducerea traficului din interiorul Bucureştiului prin dispariţia celor care tranzitează Bucureştiul. Chiar şi actuala centură a Bucureştiului are nevoie de investiţii pentru a îndepărta toate conflictele de trafic dintre centura Bucureştiului şi marile bulevarde care ies din Bucureşti. Investiţiile la metrou - fundamentale. Dezvoltarea metroului este fundamentală pentru îmbunătăţirea traficului şi pentru asigurarea unei variante de transport care să fie rapidă, sigură şi non-poluantă şi o alternativă la transportul teran. De asemenea, toate investiţiile care sunt necesare pentru clădiri emblematice ale Bucureştiului", a mai spus Ludovic Orban.Şi preşedintele USR, Dan Barna, şi-a declarat susţinerea pentru candidatura lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei."Astăzi Bucureştiul face un nou pas înainte spre oraşul care se face bine, un nou pas înainte spre noul Bucureşti. De fiecare dată când a funcţionat o unire, rezultatul a fost unul foarte bun. Ieri USR şi PLUS au decis să funcţioneze, iar azi, alături de partenerii de la PNL, venim să îl susţinem pe Nicuşor Dan, candidatul la Primăria Capitalei, care va transforma Bucureştiul într-un oraş european, aşa cum ne dorim cu toţii. (...) Este un moment istoric în care Dreapta unită colaborează pentru a propune o echipă în fruntea căreia este Nicuşor Dan", a afirmat Dan Barna. AGERPRES/(A - autor: Sorinel Peneş, editor: Andreea Rotaru, editor online: Alexandru Cojocaru) * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO