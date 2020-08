Dezvăluire cutremurătoare a unui medic legist român despre pacienții uciși de COVID-19: ”Am văzut peste 20.000 de morți, dar…”

16:50

Sâmbătă a avut loc un accident teribil, la Ploiești, în care Tavy Puștiu și-a pierdut viața. Mașina în care se afla împreună cu soția lui a fost izbită puternic de un tren. Ce care se afla la volanul mașinii era Monica, soția lăutarului, și care printr-o secundă de neatenție a provocat teribilul accident. Aceasta nu […] The post Care este stare soției lui Tavy Puștiu? În urma impactului a fost transportată de urgență la spital. „Rugați-vă pentru ea…."