DOCUMENTAR: Actorul Sean Penn împlineşte 60 de ani (17 august)

Actorul american Sean Penn s-a născut la 17 august 1960, în Los Angeles, California şi este fiul mai mic al actriţei Eileen Ryan şi al regizorului, actorului şi scriitorului Leo Penn. Fratele său era actorul Chris Penn.A apărut pentru prima dată în roluri mici în filme precum: ''Taps'' (1981) şi ''Fast Times la Ridgemont High'' (1982), potrivit CineMagia - www.cinemagia.ro. Ulterior, s-a făcut remarcat în peliculele ''The Falcon and the Snowman'' (1985) unde a jucat alături de actorul Timothy Hutton şi ''At Close Range'' (1986) unde a jucat împreună actorul Cristopher Walken.Filmul ''Shangai Surprise'' (1986) în care a jucat alături de diva pop Madonna, cu care a fost căsătorit în perioada 1985-1989, au atras atenţia asupra talentului său propulsându-l în roluri importante ca poliţist în ''Colors'' (1988), soldatul vietnamez din ''Casualties of War'' (1989), pentru ca în acelaşi an să-l vedem alături de Robert De Niro în comedia ''We're no Angels''.Anii '90 au reprezentat perioada în care Sean Penn a fost cu adevărat apreciat de critici drept un actor matur, versatil şi împlinit, fiind remarcat într-o serie de filme de primă clasă.În următorii ani actorul este remarcat de critici pentru capacitatea de a intra în pielea personajelor sale aşa cum se întâmplă în filmul ''Carlito's Way'' (1993) regizat de Brian De Palma, în rolul avocatului corupt David Kleinfeld unde apare aproape de nerecunoscut cu părul frizzy şi ochelari cu margini subţiri, sau ca prizonier condamnat la moarte care apelează la o călugăriţă interpretată de actriţa Susan Sarandon pentru a-i fi salvată viaţa, în pelicula ''Dead Man Walking'' (1995). Acesta este rolul care îi aduce prima nominalizare la Oscar.Se remarcă apoi în rolul fratelui unui om înstărit interpretat de Michael Douglas în ''The Game'' (1997), apoi în ''The Thin Red Line'' (1998) sau în rolul muzicianului în pelicula ''Sweet and Lowdown'' (1999) în care joacă alături de Woody Allen. Acest rol i-a adus în anul 2000 nominalizarea la Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal.Sean Penn a regizat şi filme între care amintim: ''The Indian Runner'' (1991), despre doi fraţi cu viziuni extrem de opuse asupra vieţii, iar în 1995 a regizat ''The Crossing Guard'' (1995), peliculă în care îl regăsim în rolul principal pe Jack Nicholson. Ambele filme au primit recenzii pozitive din partea criticilor.Filmele anilor 2000 îi evidenţiază talentul. În ''I am Sam'' (2001), joacă rolului unui tată cu handicap mintal care luptă pentru custodia fetiţei de 7 ani, apariţie care îi aduce cea de-a treia nominalizare la Oscar în 2002 pentru cel mai bun actor în rol principal.În anul 2004 câştigă premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal în filmul ''Mystic River'', regizat de Clint Eastwood, unde joacă rolul unui tată neliniştit în căutarea răzbunării pentru uciderea fiicei sale, potrivit imdb.com.Diversitatea personajelor pe care le interpretează continuă cu ''21 Grams'' (2003), ''The Assassination of Richard Nixon'' (2004), ''The Interpreter'' (2005) unde joacă alături de Nicole Kidman, şi politicianul corupt Willie Stark din ''All the King's Men'' (2006) în care interpretează alături de actorii Jude Law şi Kate Winslet.În 2009, Sean Penn câştigă al doilea premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal unde îşi însuşeşte atitudinea şi comportamentul unui homosexual implicat în politică în filmul ''Milk'' (2008), menţionează imdb.com.A mai jucat în filmele: ''Fair Game'' (2010), ''The Tree of Life'' (2011), ''The Secret Life of Walter Mitty'' (2013), ''The Gunman'' (2015), ''The Angry Birds Movie'' (voce - 2016), serie TV - ''The First'' (2018), ''The Professor and the Madman'' (2019), serie TV - ''Curb Your Enthusiasm'' (2020).După căsătoria cu Madonna a mai avut o căsnicie cu Robin Wright (1996-2010) împreună cu care are doi copii. Pe 30 iulie 2020 s-a căsătorit cu actriţa australiano-americană Leila George, în vârstă de 28 de ani, într-o ceremonie oficiată prin videoconferinţă şi pe care actorul a descris-o drept "o nuntă COVID", relata ediţia online a ziarului spaniol ABC. "Am avut o nuntă COVID. Prin aceasta vreau să spun că a fost oficiată de un comisar al comitatului prin videoconferinţă, iar noi eram acasă cu cei doi fii şi cu fratele meu. Dar am făcut-o până la urmă", spunea Sean Penn într-un interviu. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Cristian Anghelache, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Fan Club Sean Penn/facebook

