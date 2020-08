Minusurile testului RT-PCR, pentru depistarea COVID-19. În ce condiţii poate da greş

18:30

ZTE este prima companie care va produce în masă un telefon cu cameră sub ecran, acesta urmând să coste cel puţin 400 de dolari pentru varianta entry-level. Telefonul va fi disponibil în trei modele: de 6 GB, 8 GB şi 12 GB RAM. Noul telefon ZTE are un ecran fară margini, fără breton şi fără găuri pentru cameră. ZTE a creat o bucată de sticlă lucioasă, cu un ecran impecabil dintr-un colţ în altul. ZTE este prima companie care va produce în masă un telefon care va avea camera frontală sub display....