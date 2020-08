Un cutremur cu magnitudinea 5,1 grade pe scara Richter s-a produs în Grecia

23:30

Primarul comunei Roma din judeţul Botoşani, Gheorghe Bârliga, şi soţia acestuia au fost diagnosticaţi cu Covid-19. Primarul a fost testat sâmbătă, după ce a prezentat simptomele noului coronavirus, iar rezultatele comunicate duminică seară au confirmat diagnosticul. Soţia edilului este medic de familie în localitate. Cei doi sunt internați Cei doi soţi au fost internaţi în […] The post Un primar din Botoșani și soția sa, diagnosticați cu coronavirus appeared first on Cancan.ro.