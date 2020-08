Botoşani: Două persoane rănite în urma coliziunii între o cisternă cu carburanţi şi un autoturism

11:40

Actriţa australiană Elizabeth Debicki o va interpreta pe Diana, Prinţesă de Wales, în ultimele două sezoane ale serialului Netflix "The Crown", informează BBC.Vedeta din "The Night Manager" va prelua ştafeta de la Emma Corrin, interpreta prinţesei din cel de-al patrulea sezon.Debicki se alătură astfel unor actori veterani precum Jonathan Pryce şi Imelda Staunton pentru ultimele două sezoane ale dramei regale, care ar urma să acopere perioada anilor 1990 şi începutul anilor 2000.Al patrulea sezon este aşteptat să fie lansat în această toamnă."Spiritul prinţesei Diana, cuvintele şi acţiunile ei trăiesc în inima atâtor persoane", a afirmat Debicki într-o declaraţie postată de contul oficial de Twitter al serialului."Este un adevărat privilegiu şi o onoare de a mă alătura acestui serial strălucit, care m-a fascinat total încă de la primul episod", a completat ea.Actriţa de 29 de ani este cunoscută pentru rolurile din filme precum "The Great Gatsby" şi "Guardians of the Galaxy Vol 2".Ultimele două sezoane vor include destrămarea mariajului dintre Diana şi Charles şi moartea ei în 1997, eveniment ce a aruncat familia regală în criză.Ele ar putea acoperi şi decesele prinţesei Margaret şi Reginei Mamă, la şapte săptămâni distanţă în 2002, şi Jubileul de Aur al Reginei din vara respectivă.La începutul acestei săptămâni, producătorii au anunţat că actorul britanic Jonathan Pryce îl va interpreta pe prinţul Philip, duce de Edinburgh, în sezoanele cinci şi şase.Jonathan Pryce urmează în acest rol actorilor Matt Smith şi Tobias Menzies, care l-au interpretat pe soţul reginei Elisabeta a II-a în primele patru sezoane ale serialului "The Crown".Pryce se alătură astfel actriţei Imelda Staunton, care va juca în viitoarele sezoane rolul reginei Elisabeta (după interpretările actriţelor Claire Foy şi Olivia Colman), în timp ce Lesley Manville va interpreta rolul prinţesei Margaret (preluând ştafeta de la actriţele Vanessa Kirby şi Helena Bonham Carter). AGERPRES/(AS - autor: Ana Bîgu, editor: Mihaela Moise, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: The Crown / Twitter