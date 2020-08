START în play-off-ul NBA » Toronto Raptors și Los Angels Clippers sunt programate în noaptea de luni spre marți!

07:30

Un polițist din Jimbolia, judeţul Timiş, a murit duminică seară, la doar 43 de ani, după ce după ce în urmă cu două săptămâni fusese depistat cu noul coronavirus. Tristul anunț a fost făcut de sindicatul Europol, care amintește că acesta este al doilea caz de deces în rândul polițiștilor infectați cu „virusul ucigaș".