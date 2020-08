Ultimele cuvinte ale lui Tavi Puștiu, tânărul manelist mort în accidentul de tren. Ce i-a transmis soției, cu puțin timp înainte de tragedie

08:00

Un medic pneumolog român care profesează în Marea Britanie a avut, a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj acid la adresa specialiștilor în domeniu care aleg să tacă și lasă teoriile conspiraționiste să se propage. Tudor Toma mărturisește că nivelul la care s-a ajuns în România cu discuțiile despre covid este interesant, în […] The post Tristețea unui medic român din Marea Britanie: „Specialiștii din țară aleg să tacă. Eu nu știu aici niciunul care să nu creadă în covid” appeared first on Cancan.ro.