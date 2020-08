Gabriela Firea, mesaj acid pentru Nicușor Dan: ”În viziunea candidatului dreptei unite, noul București va însemna sapă de lemn și sărăcie lucie!”

09:50

Marele premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat, duminică seară, de către un cetățean din Capitală. Premiul este în valoare de peste 1,6 milioane de euro (7,7 milioane de lei). Potrivit Agerpres, biletul norocos a fost jucat la agenţia 72-052 din Sectorul 2 al Capitalei şi a costat 15,50 lei. Jucătorul a […]